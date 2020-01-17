شاهد.. الرئيس الإيراني روحاني يغادر قبل أن ينهي المرشد خامنئي صلاة الجمعة.. والسبب صادم! (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تظهر الأزمات المتتالية فى إيران انقسامات رجال السلطة بطهران ما بين مؤيد لخيار المفاوضات والتهدئة لتجنب ويلات الحرب، وآخر يسعى للحروب والدمار ومحاولات فرض هيمنة ونفوذ بلاد فارس الإقليمية على المنطقة، وهو خيار المرشد الأعلى آية الله على خامنئى، الذى يتضح دائمًا فى خطاباته وآخرها خطبة الجمعة التى ألقاها اليوم بعد غياب 8 سنوات عن قيامه بإلقاء خطبة الجمعة.

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وتجلت الخلافات بين رأسى السلطة فى إيران، حسن روحانى رئيس الجمهورية الإيرانية، والمرشد الأعلى آية الله على خامنئى، فى مقطع فيديو مقتضب من صلاة الجمعة، اليوم، حيث غادر الرئيس الإيرانى حسن روحانى، بشكل مفاجئ المسجد فور انتهاء صلاة الجمعة، خلف المرشد الأعلى على خامنئى، دون الانتظار لتحيته.

وظهر فى مقطع فيديو - انتشر بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعى - الرئيس الإيرانى وهو ينهى صلاته ويغادر قبل أن يلقى التحية على المرشد الأعلى الذى أمّ المصلين فى صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، وخطب خطبة وصفها الشارع الإيرانى بأنها "مصيرية"، لتبدو مغادرة روحانى للمسجد دون تحية المرشد الإيرانى وكأنها رسالة غير مباشرة لإبداء الاعتراض على رسائل التهديد والوعيد والتصعيد التى بثها خامنئى فى خطبة اليوم الجمعة.

ويشار إلى أن المرشد الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى، كان قد قال إن الدول الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة لا يمكن الوثوق بها، لكن طهران لا تعارض التفاوض مع أى شخص باستثناء الولايات المتحدة، وفى أول خطبة له منذ ثمانى سنوات فى طهران، وصف خامنئى دونالد ترامب بأنه "مهرج" لم يتظاهر سوى بدعم الشعب الإيرانى و"دفع خنجر سام" إلى ظهره.