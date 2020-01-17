فرنسا تنشر منظومة رادار متطورة شرق السعودية لهذا الهدف

نشرت فرنسا منظومة رادارية متطورة على السواحل الشرقية للمملكة العربية السعودية من أجل مساعدتها في تعزيز دفاعاتها، إثر الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في سبتمبر أيلول الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين فرنسيين قولهم إن بلادهم نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها، وأن هذه الخطوة جاءت بعد هجمات "أرامكو" النفطية في سبتمبر الماضي.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي، في وقت متأخر أمس الخميس: "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام "جاغوار" التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أعلنت في نوفمبر المنصرم أثناء زيارتها للمنامة عن نشر منظومة إنذار متقدمة في الخليج، بما فيها رادار متطور يهدف لمنع هجمات جديدة.

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واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم على منشآت "أرامكو" الذي استخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بمد يد العون للرياض لمنع تكرار هذا العدوان.

منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".

وحملت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية آنذاك، إيران مسؤولية استهداف "أرامكو".