“المرور” يوضح آلية دفع ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات عبر “أبشر”

أوضحت الإدارة العامة للمرور آلية دفع ثمن المركبة في خدمة “مبايعة المركبات” عبر منصة أبشر. وذكرت الإدارة أنه في البدء يقوم المشتري بدفع الرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة عبر خدمة سداد، ثم يقوم بالتأمين على المركبة لإتمام عملية الشراء.

وأبانت أنه بعد دفع الرسوم والتأمين على المركبة، يتم تحويل ثمن المركبة من قبل المشتري للحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة في البنك السعودي البريطاني “ساب”. وأضافت أنه بعد إتمام عملية المبايعة يتم تحويل ثمن المركبة من قبل الحساب الوسيط الخاص بالخدمة إلى حساب البائع الشخصي.