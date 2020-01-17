أظهرت صور نشرها الحساب الرسمي لرالي داكار على “تويتر” أجمل اللقطات المصورة خلال سير المنافسات المقامة حالياً بالمملكة. ورسمت سيارات السباق مع طبيعة المملكة الصخرية والرملية منها مشاهد غاية في الجمال، لم تلتقطها عدسات الكاميرات من قبل.
وكان أحد مصوري رالي داكار ويدعى “إيريك فاريغولو” ذكر في وقت سابق أن المشاهد التي وجدها في المملكة، تعد من أجمل المناظر التي شاهدها منذ أول سباق لـ”رالي داكار”، واصفاً إياها بأنها “جميلة بشكل لا يصدق مطلقاً”. وأبان أنه غطى حتى الآن أكثر من 40 سباقاً لـ”رالي داكار”، إلَّا أنه لم يجد نفسه يوماً وسط بيئة كالتي يتجول فيها هذه الأيام في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أروع الصور الملتقطة للمعالم الطبيعية في المملكة خلال منافسات رالي داكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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