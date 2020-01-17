بعد شفاعة #ولي_العهد لدى الملك … إطلاق سراح الشيخ فيصل بن حميد

︎ . أعلن الشيخ محمد بن سلطان بن حميد، أحد شيوخ قبيلة عتيبة ، اليوم الجمعة، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً بالإفراج عن أخيه الشيخ فيصل الموقوف من أشهر.

وأوضح الشيخ محمد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل وساطته للإفراج عن أخيه، وقام بالتوسط لدى الملك سلمان ليتم الإفراج عن الشيخ فيصل و اعتذاره عن الإساءة التي بدرت منه و تعهده بعدم تكرارها.

وكتب بن حميد في تغريدة على تويتر: ”خالص الشكر.. لولي العهد.. على قبول شفاعتي لأخي فيصل وبالشفاعة لدى خادم الحرمين الشريفين وصدور الأمر الكريم بإطلاق سراحه “.





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