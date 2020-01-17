السعودية اليوم / حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة يتمكن من إنقاذ مواطن ومرافقه تعطل قاربهما في عرض البحر



ينبع 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة ٢٢/ ٥/ ١٤٤١هـ، من إنقاذ مواطن ومرافقه بعد أن تعطل قاربهما في عرض البحر، بمنطقة الشرم التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المكلف العميد حسن إبراهيم الحربي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطله في عرض البحر، وفور استلام البلاغ، جرى تحديد موقع القارب، وتوجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، حيث جرى قطر القارب وإيصاله للمرسى، والتأكد من سلامة ربان القارب ومرافقه، وتبين بأنهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظًا على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

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19:52ت م

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