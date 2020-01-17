السعودية اليوم / أمانة الطائف تعزز أماكن الترفيه بمقاهي القراءة



الطائف 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

بدأت أمانات الطائف، تنفيذ مبادرة "مقهى القراءة" في المقاهي المتوسطة والكبيرة من خلال تهيئة أركان للقراءة داخل المقاهي ضِمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الخاصة في دورته الرابعة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وتهدف المبادرة الى تعزيز الاهتمام بالقراءة؛ ليصبح المجتمعُ قارئًا ومطلعًا؛ تماشيًا مع موضوع ملتقى مكة الثقافي لهذا العام.

وبدأت أمانات الطائف، في التعميم على المقاهي المتوسطة والكبيرة في المحافظة للحث على تنفيذ هذه المبادرة من خلال توفير أركان للقراءة في المقاهي.

وترمي المبادرة إلى تثقيف المجتمع نحو القراءة والاهتمام بها في أماكن الترفيه كبيئات داعمة وجاذبة للمعرفة والثقافة، إضافة إلى إحداث حراك ثقافي نحو قراءة فاعلة لمجتمع منطقة مكة المكرمة؛ لتكون نموذجًا لمناطق المملكة في التوسع المعرفي.

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19:45ت م

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