

تبوك 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

حطت حافلة الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" بمنطقة تبوك، رحالها في مهرجان ربيع ضباء الترفيهي والتسويقي، الذي يقام تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بالمحافظة، بعنوان " ضبانا غير ".

وتقدم الحافلة خدماتها المتعددة للباحثين والباحثات عن عمل من أبناء وبنات المنطقة ، من خلال دعمهم ، والرفع من مهاراتهم، والتركيز على توظيف المسجلين لدى البوابة الوطنية للعمل والتوظيف في مختلف المهن في القطاع الخاص، والتوظيف في المدن والقرى، وتوظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون الدعم من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق، تتمثل في تحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف الشهري وخدمات تدريبية وفق آلية لدعم التدريب.

وقدم الفرع شرحًا تفصيليًا عن البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، التي تقدم فرصاً وظيفية متنوعة للجنسين، وتساعد الباحثين والباحثات عن عمل في الحصول على وظائف مناسبة لهم، كما تتيح لهم التزود بالبرامج التدريبية المناسبة لمسارات السوق.

وأكد أمين لجنة التنمية السياحية في المحافظة إبراهيم بن عبدالمجيد أبو مراد أن المهرجان يُسعد بمثل هذه الشراكات المجتمعية التي تخدم الشباب وتثري حاجتهم لشغل أوقاتهم بما يتناسب وقدراتهم، واستغلال تواجدهم في المهرجان لعرض ما يعود عليهم بالنفع أولاً، ويعكس حجم الجهود التي تبذل من أجلهم.

وأشار إلى أن المهرجان الذي يواصل فعالياته يزخر بعدد من الأنشطة التثقيفية والترفيهية مثل مسرح الطفل وفرق الفنون والألعاب الكهربائية والإلكترونية والهوائية, إضافة إلى خيمة التسوق التي تعرض العديد من المنتجات المتنوعة.

// انتهى //

19:44ت م

0091





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حافلة "هدف" تحط رحالها في مهرجان ربيع ضباء غير لدعم شباب المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.