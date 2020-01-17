السعودية اليوم / أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يستهلون الفصل الثاني بمدارس تعليم تبوك



تبوك 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

ينتظم بعد غد أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في 1200 مدرسة بمنطقة تبوك، مع مستهل الفصل الدراسي الثاني في مدارس منطقة تبوك بعد ختام إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، مع بداية الفصل الثاني وحث الأبناء الطلاب والطالبات على الجد والمثابرة والحرص على التحصيل الدراسي، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت الخطط والبرامج لبداية منتظمة، والتأكيد على أهمية الانضباط المدرسي ومتابعة ذلك باستمرار عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة والتعاون الفاعل بين الجميع في منظومة واحدة مع أهميةَ تضافر جهود الكوادر الإدارية والتعليمية لمواصلة العام الدراسي والسعي أن يكون حافلاً بالتحفيز والإنجاز والإبداع.

ولفت الانتباه إلى أن جميع الإدارات المختصة ومكاتب التعليم في منطقة تبوك سلمت المقررات الدراسية لمدارس المنطقة ومحافظاتها وفق الجداول الخاصة بذلك, مشيراً إلى تنفيذ جولات إشرافية على مدارس مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للاطمئنان على سير الاستعداد للدراسة منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني ، وتقديم ما تحتاجه المدارس من خدمات في المجالين الفني والمهني.

وتمنى العُمري للجميع فصلاً دراسياً مميزا وحافلا بالإنجازات التعليمية في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - لافتاً الانتباه إلى المتابعة الدؤوبة لشؤون التعليم في المنطقة من سمو أمير منطقة تبوك والتوجيهات المستمرة من معالي وزير التعليم في الحرص والاهتمام ببرامج وخطط تطوير التعليم ومواكبته للرؤية الوطنية.

// انتهى //

19:43ت م

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