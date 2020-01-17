

الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه, السفير الفنلندي لدى المملكة آنتي روتوفووري، يرافقه مديرة المشاريع لدى مؤسسة الشراكات التعليمية الفنلندية (أمنيا) ميرفي يانسن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ونتائج برنامج منشآت، وبرنامج خبرات، وتأثيرهما على مستويات الشراكات العلمية والمهنية، وتطوير أداء المعلمين والمعلمات.

كما ناقش الجانبان إمكانية دراسة الأطباء السعوديين في فنلندا، وفتح مجالات التعاون في تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال، إضافة إلى دراسة برنامج تأهيل طلاب الثانوية، وإمكانية الاستفادة من التجربة الفنلندية لتطوير مهارات الطلاب من خلال المعارض الخاصة بذلك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي ، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف ، والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة ، والمشرف العام على إدارة العلاقات صالح الثبيتي.

// انتهى //

18:53ت م

0083





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير التعليم يبحث مع السفير الفنلندي مجالات التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.