شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث التعاون مع السفير الفنلندي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ونتائج برنامج منشآت، وبرنامج خبرات، وتأثيرهما على مستويات الشراكات العلمية والمهنية، وتطوير أداء المعلمين والمعلمات.
كما ناقش الجانبان إمكانية دراسة الأطباء السعوديين في فنلندا، وفتح مجالات التعاون في تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال، إضافة إلى دراسة برنامج تأهيل طلاب الثانوية، وإمكانية الاستفادة من التجربة الفنلندية لتطوير مهارات الطلاب من خلال المعارض الخاصة بذلك.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي ، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف ، والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة ، والمشرف العام على إدارة العلاقات صالح الثبيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يبحث التعاون مع السفير الفنلندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.