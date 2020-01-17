شكرا لقرائتكم خبر عن "المزيد" رئيسًا للجنة الإعلام لاتحاد الدراجات والان نبدء بالتفاصيل

شكلت اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات خلال اجتماعها في دولة الكويت مؤخراً برئاسة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لجنة للإعلام والتسويق برئاسة مدير العمليات والمسشار الفني بالاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن إبراهيم المزيد، وعضوية ممثلين من اتحادات دول مجلس التعاون الخليجي وبارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس للمزيد تعيينه رئيسا للجنة الإعلام والتسويق في اللجنة الخليجية ، مؤكدًا أن كفاءته ومسيرته الناجحة ستسهم في تعزيز نجاحه وبلوغه آفاقًا أبعد، وتعد إضافة للرياضة السعودية ولرياضة الدراجات في دول المجلس بشكل خاص.

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