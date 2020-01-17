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2020-01-17 إصابات إثر اصطدام بين مركبتين في حي قويزة نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج متابعات الخليج 365 - الرياض وقع حادث مروري في حي قويزة بمحافظة جدة، مساء اليوم الجمعة. Advertisements وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين في حي قويزة؛ ما نتج عنه عددٌ من الإصابات. وباشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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