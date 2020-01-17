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«ليلى والحلم».. رسالة موسم الرياض الختامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

شهد حفل «ليلى أرض الخيال» المقام في استاد الملك فهد الدولي ضمن اختتام فعاليات موسم الرياض أمس الأول، حضورا جماهيريا كبيرا، تفاعل مع فقرات الحفل، حيث قدم موسم الرياض لزواره باقة متنوعة من الفعاليات، كانت الأكبر على مستوى المنطقة.

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وبدأ الحفل الذي كان يهدف إلى إيصال رسالة الموسم، عبر قصة «ليلى» الفتاة الصغيرة التي تمثل الرؤية والحلم السعودي، بالفقرة الأولى وهي «ليلى والحلم»، التي عرفت الحضور بالشخصية الرئيسة لحفل ليلى، التي تؤدي دورها الطفلة نورة العبيد، فيما تعكس الفقرة الثانية «الأرض»، ألوان أرض المملكة القديمة وأشكالها وعناصرها وتستعرض كذلك جوهر الحياة سابقا.

ليتوالى بعدها باقي فقرات الحفل، حيث لكل فقرة معنى ورسالة من خلال اللوحات الاستعراضية والقصائد التي تظهر فيها وشخصياتها الرئيسة، وهي: فقرة الماء، وبوابة العالم، والمملكة بمختلف ألوانها، وتخيلوا المستقبل، وأخيرا فقرة أرض الخيال، التي انضمت من خلاله كل الشخصيات التي التقت بها ليلى في الفقرات الأولى، ليشكلوا صورة الختام لموسم الرياض.

وشارك في إنجاز هذا العمل طاقم عمل مؤلف من 293 شخصا من 41 جنسية من بينها السعودية، كما شارك في العرض 488 مؤديا.