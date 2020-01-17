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تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة يسعى الهدف الـ17 والأخير من أهداف التنمية المستدامة التي تهتم بها مجموعة العشرين إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، وذلك يتطلب جدول تنمية مستدامة ناجعا وشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وهذه الشراكات الشاملة تبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة تضع الناس والكوكب في القلب من هذه الجهود، وجميعها متطلبات على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية، وذلك بحسب موقع الأمم المتحدة. حقائق بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية 146.6 مليار دولار عام 2017، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 0.6% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2016

تدخل 70% من الواردات من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة معفاة من الرسوم الجمركية

لا يزال عبء الديون على البلدان النامية مستقرا بنسبة 3% من إيرادات الصادرات

تضاعف عدد مستخدمي الانترنت في إفريقيا تقريبا في الأعوام الأربعة الماضية

30 % من شباب العالم هم مواطنون رقميون ينشطون عبر الانترنت لمدة 5 سنوات على الأقل

هناك نحو 4 مليارات شخص لا يستخدمون الانترنت و90% منهم يعيشون في العالم النامي الشؤون المالية تعزيز تعبئة الموارد المحلية بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات

قيام البلدان متقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية تنفيذا كاملا، ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7% من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية

حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية

مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها

اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نموا وتنفيذها التكنولوجيا Advertisements تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها

تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيا ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نموا بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بناء القدرات تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذا فعالا ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب، وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. التجارة تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة الإنمائية التي وضعتها تلك المنظمة

زيادة صادرات البلدان النامية زيادة كبيرة، ولا سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نموا من الصادرات العالمية

تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات أقل البلدان نموا إلى الأسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشيا مع قرارات منظمة التجارة العالمية المسائل العامة اتساق السياسات والمؤسسات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها

تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة

احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة شراكات أصحاب المصلحة المتعددين تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها

تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد البيانات والرصد والمساءلة تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توفر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، والانتماء العرقي

الاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية



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