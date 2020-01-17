شكرا لقرائتكم خبر

12 ألف زائر ومشارك بمهرجان أندية الحي في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

اختتم مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة فعالياته أمس الأول، وسط حضور ومشاركة تجاوزت الـ12 ألف زائر ومشارك في البرامج والفعاليات التي قدمتها أندية الحي للبنين والبنات لكافة الزوار، والتي كانت تناسب كافة شرائح المجتمع واستمرت لمدة ثلاثة أيام. وأكد ممثل أندية الحي للبنين عوض العتيبي أن الفعاليات المنفذة في جميع المهرجانات، تناسب جميع شرائح المجتمع تحت إشراف وتنفيذ متخصصين وتربويين في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن المهرجان كان احتفاليا وترفيهيا واجتماعيا اشتمل على ألعاب ومسابقات، ومرسم حر، ودورات تدريبية، وأنشطة متعددة ومتنوعة وجرى السحب على جوائز يومية، مقدما شكره لجميع الزوار والمشاركين والقائمين على المهرجان وفريق العمل من مشرفين ومعلمين وقادة أندية.

من جهتها أوضحت ممثلة أندية الحي للبنات ابتسام الردادي أن أركان وفعاليات المهرجان المخصصة للبنات جذبت الكثير من الأسر والأطفال في الفعاليات المتنوعة والمقدمة من متخصصات من أندية الحي الخاصة بالبنات تمثلت في الفنون الصوتية والبصرية، وركن روبوتي الذكي، والعروض الرقمية، إضافة إلى أركان مخصصة لقصص النجاح، وفنون مرحة للأطفال، ومساحات لونية للكبار، وفنون وتصاميم، وإبداع الصورة والعديد من الفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع.