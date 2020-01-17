شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 مليون معتمر يصلون المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.
وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,437,148 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 147,965 معتمرين فيما وصل 10,717 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 601,880 ، تليها إندونيسيا 537,894، وثالثا جاءت الهند 307,066 ، ثم مصر 156,492 ، وماليزيا خامسا بـ 130,949 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 110,389 ، بنجلاديش 97,767، الجزائر 94,417، الإمارات 57,730 الأردن 52,175 معتمرًا.
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