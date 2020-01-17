شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 25 ألف كرتون تمور في أبين والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 25,500 كرتون من التمور في محافظة أبين استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة في مديريات خنفر، زنجبار، مودية، لودر، الوضيع في محافظة أبين. وتسعى المملكة ممثلة بالمركز بتوفير الأمن الغذائي في عموم المحافظات والمناطق اليمنية أملاً بالتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

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