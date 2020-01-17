شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي بتعليق عمل مفاعل نووي في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
وقال قاضى المحكمة، إن المسافة التى تبعد بين المفاعل رقم (3)، الذى تديره شركة (كهرباء كيوشو)، والصدع النشط أقل من كيلومترين، مضيفا أن الشركة فشلت فى إجراء استبيان كامل حول المنطقة؛ مشيرا إلى أن خطأ ما قد ارتكب أدى إلى إعطاء مفوضية الرقابة النووية الضوء الأخضر لاستئناف عمل المفاعل النووي.
يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أمرت بتعليق عمل ذات المفاعل النووى فى ديسمبر عام 2017 بناء على طلب عدد من السكان، إلا أن قاضيًا آخر فى نفس المحكمة ألغى الحكم الصادر وأمر باستئناف عمل المفاعل فى أكتوبر 2018
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