شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي بتعليق عمل مفاعل نووي في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت محكمة هيروشيما العليا، اليوم الجمعة، أمرا احترازيا بتعليق العمل فى مفاعل نووى فى محطة (إيكاتا) لتوليد الكهرباء بمحافظة (إهيمه) اليابانية، وذلك بعدما قام سكان المدينة بتقديم دعوى لإيقافه بسبب مخاوف حول معايير السلامة، وذكرت شبكة (إن إتش كيه) اليابانية، أن قرار المحكمة جاء بناء على تقدير المخاطر التى يشكلها صدع نشط فى المنطقة، والذى قد يؤدى إلى وقوع زلازل قوية أو بركان على بعد 130 كيلومترا من موقع المفاعل النووى.

وقال قاضى المحكمة، إن المسافة التى تبعد بين المفاعل رقم (3)، الذى تديره شركة (كهرباء كيوشو)، والصدع النشط أقل من كيلومترين، مضيفا أن الشركة فشلت فى إجراء استبيان كامل حول المنطقة؛ مشيرا إلى أن خطأ ما قد ارتكب أدى إلى إعطاء مفوضية الرقابة النووية الضوء الأخضر لاستئناف عمل المفاعل النووي.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أمرت بتعليق عمل ذات المفاعل النووى فى ديسمبر عام 2017 بناء على طلب عدد من السكان، إلا أن قاضيًا آخر فى نفس المحكمة ألغى الحكم الصادر وأمر باستئناف عمل المفاعل فى أكتوبر 2018