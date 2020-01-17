شكرا لقرائتكم بريطانيا تصنف حزب الله بالكامل منظمة إرهابية وتجمد أصوله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-17 بريطانيا تصنف حزب الله بالكامل منظمة إرهابية وتجمد أصوله متابعات الخليج 365 - متابعة في ضربة موجعة جديدة لأذناب إيران في المنطقة أعلنت بريطانيا تصنيف ميليشيا حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية. وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية تجميد أصول ميليشيا حزب الله اللبنانية بالكامل لتنضم المملكة المتحدة بذلك لعدة دول حول العالم صنفت هذه الميليشيا كمنظمة إرهابية. Advertisements وقالت الخزانة البريطانية، إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصولها. وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية. وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تصنف حزب الله بالكامل منظمة إرهابية وتجمد أصوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.