شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الموت يفجع علي البخيتي بنوبة قلبية مفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجع السياسي اليمني، والناطق السابق باسم جماعة الحوثي، علي البخيتي ، بموت والده اليوم بنوبة قلبية مفاجئة.

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وقال البخيتي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن والده الشيخ ناصر البخيتي توفي اليوم الجمعة إثر نوبة قلبية مفاجئة في العاصمة اليمنية صنعاء.

نص تغريدة البخيتي: "انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الجمعة بالعاصمة اليمنية صنعاء والدي الشيخ ناصر قائد البخيتي إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ ٦٩ عام، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

يشار إلى أن علي البخيتي بدأ مؤخرا السير في منحى الإلحاد وإنكار الآخرة والجنة والنار، وغير ذلك، من العقائد الإيمانية لدى المسلمين.

ويعزو متابعي البخيتي تصرفاته بأنها بحثا عن الشهرة والسعي للحصول على حق اللجوء في لندن له ولعائلته.

وكانت السلطات الأردنية، اتخذت قرارا باعتقال ابنته توجان، على خلفية محاولاتها نشر للإلحاد بين زميلاتها في مدارس الجزيرة الأردنية.

