وصل وسم “دراجة حارس الأمن” إلى الترند في “تويتر” بعد أن تداول مغردون مقطعاً لحارس أمن بمنطقة البلد بمحافظة جدة وهو يجهش بالبكاء بعد أن خرج من المسجد ولم يعثر على دراجته التي اشتراها مستعملة بمبلغ 1500 ريال، كما ذكر في المقطع، وكانت توصله من منزله إلى مقر عمله حارساً بأحد أسواق جدة الشعبية.
وترك حارس الأمن رقم جواله لمن يعثر على دراجته لكنه على الفور تلقى اتصالات عديدة لتعويضه عن دراجته، وكان في المقدمة الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي تبرع له بمبلغ 200 ألف ريال. وأعرب حارس الأمن ناصر محمد حمود عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن فهد وكل من تبرع له. وأشار إلى أنه عند عدم عثوره على الدراجة فكر كيف سيتم الاستمرار في العمل ومن سيقوم بإيصاله وكيف سيصل في ظل ظروفه المادية. وأوضح أنه لم يكن يفكر بمد اليد لكن الضغوطات التي واجهها أثناء فقدانه دراجته أجبرته على ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر “دراجة حارس الأمن” للترند.. و”عبدالعزيز بن فهد” يتبرع بـ 200 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.