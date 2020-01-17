ضبط 4 شاحنات محملة بالحطب والفحم المحلي في عسير

تمكَّن مراقبو وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، من ضبط 3 شاحنات محملة بالحطب، و”دينا” محملة بالفحم المحلي بمحافظة رجال ألمع. وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة غانم الجذعان، أنه تم حجز ومصادرة الكميات المضبوطة، فيما سيتم استكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين حسب الأنظمة.

وأكد الجذعان على أهمية تكاتف ومواصلة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن عمليات الملاحقة مستمرة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.