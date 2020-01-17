

بيروت 22 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

نظمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، اعتصاما حاشدا اليوم أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة (الأونروا) في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية داخل المخيمات الفلسطينية.

ودعا المعتصمون إدارة (الأونروا) في بيان،بإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يكابدها اللاجئون داخل مخيماتهم ، مطالبين الدول المانحة والمجتمع الدولي بتحرك سريع لتخفيف معاناتهم في لبنان نتيجة تزايد نسبة الفقر والبطالة، وانهيار الاوضاع الاقتصادية.

وألقيت خلال الاعتصام كلمات أشارت إلى أن نسبة البطالة في مخيم عين الحلوة لامست 80%، ما أثر بشكل بالغ على القدرة الشرائية، وأكدت حاجة اللاجئين إلى مساعدات عاجلة.

// انتهى//

15:56ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة التحرير الفلسطينية تنظم اعتصاما حاشدا في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.