خامنئي يخطب الجمعة ليبرر إسقاط الطائرة الأوكرانية

2020-01-17

متابعات الخليج 365- منة الله أشرف

دافع المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن جرائم الحرس الثوري الإيراني والتي كان آخرها إسقاط الطائرة الأوكرانية الذي تسبب في وفاة 176 شخصًا بينهم نساء وأطفال في واحدة من أكثر الحوادث كارثية في تاريخ الطيران المدني.

وبعد انقطاع 8 سنوات صعد خامنئي درجات المنبر اليوم الجمعة اليوم ليدافع عن الحرس الثوري الإيراني بقوله: الحرس الثوري حافظ على أمن إيران.

وجاءت خطبة خامنئي في خضم توتر سياسي وأمني هو الأشد منذ سنوات مع الولايات المتحدة ووسط احتجاجات داخلية على الأحوال الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية.

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ماذا قال علي خامنئي؟

وخاطب المرشد الإيراني، 80 عامًا، الناس من مسجد المصلى في العاصمة، الإيرانية طهران ليكيل الاتهامات للولايات المتحدة ويؤكد استمرار بلاده في تحدي العالم.

وبعد الخطبة، قال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو: إن بلاده لا ترفض أي سيناريو محتمل بشأن الحادث الذي أسفر عن مصرع جميع الركاب، بما في ذلك احتمالية أن طهران أطلقت الصواريخ عمدًا.

وأنكرت إيران في البداية علاقتها بالحادث وفي وقت لاحق اعترف الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ، لكن روايته لم تقنع أيًا من دول العالم التي طالبت بتحقيق دولي وشفاف لكشف أسباب إسقاط الطائرة الأوكرانية.

يذكر أن آخر خطبة جمعة ألقاها خامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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