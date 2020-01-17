فيديو.. أحدث قصائد مشعل الحارثي بالمختصر

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقى الشاعر المقدم مشعل الحارثي أحدث قصائده لأول مرة في برنامج بالمختصر على قناة MBC والذي يقدمه الإعلامي ياسر العمرو حيث جاءت القصيدة في مدح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الشاعر مشعل الحارثي في مطلع قصيدته:

والَ العهد درع البلد لا عدمناه

ابن المليك اللي على الشعب غالي

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كما استعرض برنامج بالمختصر قصيدة سابقة ألقاها الشاعر مشعل الحارثي توقع فيها بعض الأحداث التي وقعت في منطقة الخليج.

وأكد مشعل الحارثي أنه راضٍ تمامًا عن الشعر في المملكة والخليج بشكل عام؛ حيث هناك اهتمام من الدولة بالشعر مشيرًا إلى أن الذائقة الشعرية عند الناس مختلفة.

والمعروف أن المقدم الشاعر مشعل الحارثي من مواليد الرياض، وكان مولعًا بالشعر منذ صغره، حصل على شهادته الثانوية من مدرسة الرياض، ثم تقدم إلى الكلية الحربية، وتخرج في اللواء الثامن عشر بخميس مشيط بالمنطقة الجنوبية.

وكانت خميس مشيط نقطة تحول في حياته العسكرية والشعرية، حيث ألقى أولى قصائده أمام الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، عندما كان سموه في زيارة لخميس مشيط.

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