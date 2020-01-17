2020-01-17

من الفنانة التي استوحت منها BTS أغنية Black Swan ؟

متابعات الخليج 365- منة الله أشرف

في 17 يناير الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت كوريا (12 مساءً بتوقيت السعودية)، كشفت الفرقة الموسيقية الكورية الجنوبية BTS عن Black Swan كمقطع سابق من إصدار الألبوم القادم MAP OF THE SOUL: 7.



وفي ساعة فقط، تصدر اسم الفرقة والألبوم والأغنية مؤشرات موقع تويتر وقوقل، وبدأت أغنية Black Swan بمقولة للراقصة الأمريكية مارثا غراهام وهي: الراقص يموت مرتين، واحدة منهما عندما يتوقف عن الرقص، وهذه الوفاة الأولى هي الأكثر إيلامًا.

من هي مارثا غراهام؟

والمؤدية الاستعراضية مارثا غراهام التي استوحت منها BTS الأغنية هي راقصة ومصممة رقصات أمريكية وُلدت في بيتسبرغ، بنسلفانيا وتعد من رواد الرقص الحديث.

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ويُقارن تأثير مارثا غراهام في الفن الاستعراضي بتأثير بيكاسو في الفن البصري، فقد كانت مؤدية رائعة ومصممة حركات مذهلة للرقصات.

فكرة الأغنية:

وأغنية Black Swan، هي استكشاف كل عضو من فريق BTS لنفسه الداخلية كفنان، واستمرار لموضوع استكشاف الذات، من ألبوم 2019 Map of the Soul: Persona، المستوحى من نظريات الطبيب النفسي السويسري كارل يونغ.

وتعبر أغنية Black Swan عن الخوف من اللحظة التي لن يعود بإمكان الفنان تأدية عرضه على المسرح.

ومن المقرر أن يصدر الألبوم الكامل MAP OF THE SOUL: 7 في 21 فبراير.

ويُذكر أن فرقة الكورية، أحيت حفلها الأول في المملكة يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، بملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وكان إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة والتي حطمت الأرقام القياسية العالمية في الإيرادات، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي.

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