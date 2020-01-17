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فيديو.. الزعاق يوضح طريقة معرفة الاتجاهات بواسطة الرياح
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق عن طريق الاستدلال على الاتجاهات الرئيسية بدلالة الرياح وأنواعها المختلفة.
وقال الزعاق في مقطع فيديو إن هناك أربعة أنواع من الرياح وهي: الرياح الشمالية وهي الدائمة، والرياح الجنوبية وهي الاستثنائية، والرياح الشرقية والرياح الغربية، وهما يعرفان باسم الرياح الطارئة.
وشرح الزعاق طريق معرفة الاتجاهات الرئيسية من خلال الرياح الشمالية على وجه التحديد كونها الرياح الدائمة والمستقيمة والعامة.
ولفت إلى أنه يمكن معرفة اتجاه الجنوب من خلال ذر أوراق الشجر اليابسة بعد طحنها أو ذرات الرمل حيث تتجه من الشمال إلى الجنوب.
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