شكرا لقرائتكم صور.. محلات السوق الشعبي بالدرب تبيع الأغذية وسط القاذورات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-17 صور.. محلات السوق الشعبي بالدرب تبيع الأغذية وسط القاذورات وسط غياب دور الجهات الرقابية متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني - الدرب في ظل غياب الرقابة من الجهات المسؤولة عن الأسواق والمحلات، تعمدت عمالة وافدة تعمل في محلات بيع الأغذية ومنتجات أخرى بالسوق الشعبي بمحافظة الدرب البيع وعرض مبيعاتهم على البسطات الأرضية التي تعج بالقاذورات والأوساخ المنتشرة تحت البسطات وبين الممرات والتي تنشأ البكتيريا فيها نتيجة تجمع هذه الأوساخ. Advertisements “متابعات الخليج 365” رصدت عدة صور لهذه الملاحظات على أمل أن تتدخل الجهات المسؤولة وتبادر بتصحيح الوضع البيئي والصحي داخل هذا السوق الشعبي وتطبيق معايير الجودة التي فرضتها الأنظمة. وأوضحت الصور عدم اهتمام الباعة بتنظيف المعروضات أو رفع بعض المواد الغذائية المرمية على الأرض التي قد يصيبها الضرر وتضر بصحة المستهلك. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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