اخبار السعوديه

طبية حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم طبية حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-17

طبية حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

نفذت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حفر الباطن حملة الدعم المجتمعي للتبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة في مجمع المكان مول.

وتم خلال الحملة تقديم شروحات عن الدم ومعايير التبرع وتوزيع النشرات التوعوية، وقياس الضغط والسكر للتأكد من حالتهم الصحية وأن تبرعهم بالدم لن يضر بصحتهم، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات من مختلف التخصصات الصحية.

Advertisements

يذكر أن المعرض يستقبل المتبرعين حتى اليوم الجمعة من الساعة 5 مساءً إلى 9 مساءً، بشرط أن يكون المتبرع بصحة جيدة وأن يكون عمر المتبرع من 18 – 50 سنة، ولا يقل وزنه عن 50 كيلو.

من جهتها، أوضحت عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة فاتن الظفيري لـ”متابعات الخليج 365” أن الحملة تعتبر الثانية التي تقيمها الكلية بتوجيهات ومتابعة من معالي مدير الجامعة استشعارًا بدور الجامعة المحوري في خدمة المجتمع، لإيجاد مخزون كاف من فصائل الدم المتعددة في مرافق مستشفيات وزارة الصحة.

تابعنا على d4436daad9.jpg تواصل معنا على22e7a60588.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبية حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا