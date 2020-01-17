طبية حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

نفذت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حفر الباطن حملة الدعم المجتمعي للتبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة في مجمع المكان مول.

وتم خلال الحملة تقديم شروحات عن الدم ومعايير التبرع وتوزيع النشرات التوعوية، وقياس الضغط والسكر للتأكد من حالتهم الصحية وأن تبرعهم بالدم لن يضر بصحتهم، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات من مختلف التخصصات الصحية.

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يذكر أن المعرض يستقبل المتبرعين حتى اليوم الجمعة من الساعة 5 مساءً إلى 9 مساءً، بشرط أن يكون المتبرع بصحة جيدة وأن يكون عمر المتبرع من 18 – 50 سنة، ولا يقل وزنه عن 50 كيلو.

من جهتها، أوضحت عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة فاتن الظفيري لـ”متابعات الخليج 365” أن الحملة تعتبر الثانية التي تقيمها الكلية بتوجيهات ومتابعة من معالي مدير الجامعة استشعارًا بدور الجامعة المحوري في خدمة المجتمع، لإيجاد مخزون كاف من فصائل الدم المتعددة في مرافق مستشفيات وزارة الصحة.

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