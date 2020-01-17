شكرا لقرائتكم خبر عن هل هي زلة لسان؟.. وسيم يوسف يتجاوز حدود الأدب بإعلان مستفز ومفاجئ للجميع عن ‘‘محمد بن زايد’’.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في وصلة من وصلات التقرب إلى ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد أثار الداعية الإماراتي المثير للجدل وسيم يوسف متابعي تويتر بعبارة جديدة عن بن زايد.



وكتب وسيم يوسف على حسابه في تويتر موجها رسالة إلي ولي عهد ابو ظبي قائلا : " أمرك علينا فرض".

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هل هي زلة لسان؟.. وسيم يوسف يتجاوز حدود الأدب بإعلان مستفز ومفاجئ للجميع عن ‘‘محمد بن زايد’’.. شاهد ماذا قال؟



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وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة يوسف، حيث كتب أحدهم : " يعني أصبحت عبد عنده"، حيث علق آخر : " هو من يومه عبد اله ولامثاله ماكو جديد بس يحاول ينظر براس غيره".

وطالبه أحد متابعيه بضرورة العودة والتغريد عن السيستاني فهو أفضل له قائلا : " دكتور ارجع انشر ع سيستاني".

وكتب أحد رواد تويتر : " إذا أمر الرسول علينا سنة كيف أمره صار فرض يا عبد السلاطين".

العجيب أن يوسف كان قد غرد في تدوينة سابقة مستنكرًا حال الشعوب التي تتبع رجال الدين بالقول : " الشعوب التي تنقاد لرجال الدين من أي طائفة كانت .. لا تستحق وطناً".