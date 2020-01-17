عضوة بالشوري تتقدم بتوصية لمنع ضبط العاقين .. وتطالب الشرطة بالتعامل معهم بهذه الطريقة

أعلنت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، عن تقدمها بتوصية للتصدي لدعاوى التغيب والعقوق؛ كما طالبت باتباع نهج جديد مع بلاغات الأسر تجاه تغيّب أبنائها من الجنسين عن المنازل، بدلًا من توقيفهم. وعبر حسابها على “تويتر”، قالت “إقبال”: “توصية جديدة مقدمة في مجلس الشورى وبالله التوفيق: “على مجلس الأسرة دراسة مشكلة شكاوى ودعاوى التغيب والعقوق المقدمة من أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم، وأسبابها، واقتراح الحلول والتدابير المناسبة للحد منها”.

وأضافت: “من المهم أن لا يتم التعامل مع شكاوى التغيب والعقوق من الآباء على أنها جنائية؛ ولكن أسرية، وتُحَوّل لمختصين في علم النفس والخدمة الاجتماعية لمعالجتها، ‏ويجب أن يكون لهم قسم في الشرطة، ‏لا يُعقل أن يقبضوا على مريض بتهمة عقوق، هذا أكبر دليل على التخبط”.