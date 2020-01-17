قالت وزارة التعليم، إن تعليق الدراسة يشمل جميع منسوبي المدرسة في نطاق الحالة المناخية. وأوضحت الوزارة في تعميم أصدرته لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات، وذلك حرصًا من الوزارة على سلامة جميع منسوبي المدارس، ونظرا لما يطرأ من ظروف مناخية قد تستدعي تعليق الدراسة، عليه العمل وفق الآتي:
كما تم تشكيل لجنة تتولى النظر بين الحاجة لتعليق الدراسة برئاسة مدير الإدارة وعضوية ممثلين من إمارة المنطقة أو المحافظة، الدفاع المدني، أمانة المنطقة أو البلدية و أن يشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة. يذكر أن تعليق الدراسة يقتصر على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة إلا في حالة شمول الحالة المناخية.
كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم” توضح: التعليق يشمل جميع المنسوبين وليس كل المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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