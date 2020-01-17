“التجارة” تُشهر بمواطن تستر على وافد مارس “الخياطة الرجالية” بطبرجل

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الخميس)، بمواطن ووافد من جنسية هندية؛ لإدانتهما في واقعة تستر تجاري في مجال الخياطة الرجالية بمحافظة طبرجل. وأصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا، حكماً بفرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص إضافة إلى شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط.

وتضمن الحكم الصادر، إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.