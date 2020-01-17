“يزيد الراجحي” يخطف المركز الرابع في رالي دكار السعودية

حقق البطل السعودي يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالى دكا السعودية 2020 وذلك على متن تويوتا هايلكس كأفضل إنجاز سعودي على مر ٤١ عاماً على رالى دكار.
وقال “الراجحي” : الحمدلله خلصت رالى #دكار2020 بالمركز الرابع في الترتيب العام على متن تويوتا هايلكس كأفضل إنجاز سعودي على مر ٤١ عاماً على رالى دكار، كانت منافسه شرسة مع المصانع ، واشكر الشريك الرسمي عبداللطيف جميل ، واشكر المنظمين على الإبداع في التنظيم.
وكانت المملكة قد استضافت رالي داكار السعودية 2020، أحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم، في الخامس من يناير الحالي في حدث يقام للمرة الأولى لهذا السباق العالمي بالقارة الآسيوية بعد احتكار دام 30 عاماً في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبي.
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