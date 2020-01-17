أول تعليق من الخطوط السعودية على رفض مسافر سوداني الخضوع للتفتيش قبل الدخول إلى طائراتها-فيديو

علق مصدر في الخطوط الجوية السعودية على امتناع مواطن سوداني الخضوع للتفتيش، بالتأكيد على قانونية إجراءات الشركة بتفتيشها الركاب في الكثير من رحلاتها قبل الدخول إلى الطائرة.

وقال مصدر بالخطوط الجوية العربية السعودية، إن الإجراءات التي تتخذها السعودية بتفتيشها الركاب قبل الدخول إلى طائراتها هي إجراءات نظامية تتبعها في كثير من رحلاتها. وكان مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر رفض مسافر يحمل الجنسية السودانية الخضوع لإجراءات التفتيش قبل الصعود إلى الطائرة بمطار الخرطوم. وبرر ذلك بأنه فُتش داخل المطار، الأمر الذي دفع رجال الأمن لإنزال المسافر عن سلم الطائرة وإبعاده بعد الفشل في إقناعه.