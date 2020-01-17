حذرت الإدارة العامة للمرور، السائقين والسائقات من تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء. وأضافت الإدارة : تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء فعل متهور، ويشكّل خطورة على قائدي المركبات الأخرى، مما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة (إصابات، وفيات، تلف في الممتلكات).
واختتمت أن من يفعل ذلك يتعرض لغرامة مالية قدرها 6000/3000 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” تكشف قيمة العقوبة الموقعة على تجاوز الإشارة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.