“المرور” تكشف قيمة العقوبة الموقعة على تجاوز الإشارة الحمراء

حذرت الإدارة العامة للمرور، السائقين والسائقات من تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء. وأضافت الإدارة : تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء فعل متهور، ويشكّل خطورة على قائدي المركبات الأخرى، مما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة (إصابات، وفيات، تلف في الممتلكات).

واختتمت أن من يفعل ذلك يتعرض لغرامة مالية قدرها 6000/3000 ريال.