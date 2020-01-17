تفاصيل إيقاف رخص البناء في مخططي الرياض وبشائر جدة

كشفت مصادر عن وقف صدور رخص البناء في مخططي الرياض والبشائر شمال جدة لحين وقوف لجنة طلبت الوزارة تشكيلها على المخططين وإعداد دراسات شاملة لتحديد مسببات الأضرار في بعض المباني. و قد تم مخاطبة المكاتب الهندسية المعتمدة والتي شددت على عدم إصدار أي رخصة بناء في المخططين إلا بعد دراسة التربة ويتحمل المكتب المعد لها كامل المسؤولية عما يترتب من أضرار تحدث للمباني مستقبلا.

وتم إغلاق مركز صحي حي الرياض عقب تقارير قدمتها الجهات المختصة عن ظهور تصدعات وشقوق وهبوط حاد بأرضية المبنى الحديث إنشاؤه ما يهدد بانهياره وتعريض حياة العاملين والمراجعين للخطر. وكلفت أمانة جدة استشاريا بحصر وتقييم المباني سيئة التشييد والمتضررة في حي الرياض وإعداد خطط لمعالجتها بعدما تقدم 24 مواطنا من سكان الحي بشكوى عن ظهور تصدعات وشقوق في مبانيهم برغم تنفيذها على أعلى المستويات.

وأشارت المصادر إلى أن الاستشاري وقف على المنازل المتضررة وتم أخذ عينات من التربة للموقع وتبين أن الطبقات السطحية عبارة عن طبقة من الرمل الطيني سيئ التدرج شديد الكثافة تمتد من سطح الأرض حتى عمق 2 متر، كما ظهرت طبقة من الطين عال شديد الكثافة عبارة عن تربة انتفاخية من عمق 2 متر وحتى عمق 10 أمتار ولم تظهر بالموقع أي مياه جوفية.