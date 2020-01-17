السعودية اليوم / محاضرة بتعاوني شرق حائل غداً



حائل 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شرق حائل غداً محاضرة بعنوان " قيمة الحياء "، بعد صلاة العشاء في جامع ناصر الرشيد الليلاء بحي الخماشية.

وتأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية لشهر جمادى الأولى.

// انتهى //

13:32ت م

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