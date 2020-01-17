السعودية اليوم / شرطة الاحتلال تعتدي على المتواجدين بالمسجد الأقصى بعد صلاة الفجر



القدس المحتلة 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم ، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد.

وأفادت مصادر محلية شهود عيان في القدس، أن شرطة الاحتلال اعتدت على عشرات المصلين عقب تنظيم نشطاء مقدسيون مسيرة في باحات الأقصى بعد انتهاء الصلاة، حيث هاجمت النساء والشبان والشيوخ بالضرب، وسط ترديدهم الهتافات الداعية لنصرة الأقصى.

وأضافت المصادر أن عشرات المصلين أصيبوا برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهم لمنعتهم من التواجد بالساحات، وتابعوا: إن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الأعيرة المطاطية، فإن المسعفين تعاملوا مع خمسة إصابات.

كما أغلقت شرطة الاحتلال باب الأسباط لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد، فيما أعاقت دخول المصلين من باب حطة.

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13:24ت م

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