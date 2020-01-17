السعودية اليوم / بلدية القفل تنفذ 60 جولة رقابية في أربعة أشهر



صامطة 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

نفذت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة خلال الأربعة أشهر الماضية 60 جولة رقابية، منعاً للظواهر السلبية والمخالفات العشوائية للمنشآت الغذائية والمحلات التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية المكلف منصور الصميلي أنه تم ومن خلال تلك الجولات تحرير " 54" مخالفة للضوابط الصحية، بسبب تدني مستوى النظافة ووجود أدوات طهي غير صالحة للإستخدام، وضبط 33 عاملاً يعملون بدون شهادة صحية أو منتهية المدة، مؤكداً مواصلة البلدية لتنفيذ الجولات وتطبيق النظام بحق المخالفين.

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11:48ت م

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