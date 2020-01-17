شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قليلاً في تعاملاته الآجلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي مزيج برنت في التعاملات الآجلة اليوم إلى 64.76 دولاراً أمريكياً بنسبة 0.22%. كما ارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 58.63 دولاراً أمريكياً بنسبة 0.19%.

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