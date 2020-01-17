يزيد الراجحي رابعًا.. أفضل إنجاز سعودي في رالي داكار

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - مروة نبيل

خطف السائق السعودي يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام لمنافسات سباق رالي داكار السعودية 2020.

وشارك يزيد الراجحي في المرحلة الـ12 والأخيرة من رالي داكار السعودية 2020 من حرض حتى القدية بمسافة ٤٤٧ كم، وحافظ على مركزه الرابع في الترتيب.

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وكتب حساب فريقه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “البطل يزيد الراجحي يختم رالي داكار 2020 بالمركز الرابع في الترتيب العام، على متن تويوتا هايلكس”.

وتابع تغريدته قائلًا: “ألف مبروك لبطلنا كأفضل إنجاز سعودي منذ ٤١ عامًا على رالي داكار، ونشكر الشريك الرسمي تويوتا السعودية”.

واستضافت السعودية منافسات رالي داكار 2020، بداية من الخامس من شهر يناير الجاري، الذي يُقام في آسيا للمرة الأولى، بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

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