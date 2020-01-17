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ارتفاع أسعار الذهب اليوم
في التعاملات الفورية والآجلة
متابعات الخليج 365 - متابعة
صعد سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم 0.2% إلى 1555.14 دولار أمريكي، بينما زاد سعر أوقية الذهب اليوم في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1556.90 دولار أمريكي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2333.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوًى قياسيًا مرتفعًا عند 2395.13 دولار يوم أمس، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير 2017.
وقفز البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1013.57 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2017 عند 1041.05 دولار في الجلسة السابقة وتقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.02 دولار للأوقية.
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