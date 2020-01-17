ارتفاع اسعار مزيج برنت في بداية تداولات الجمعة

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، مزيج برنت، في التعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.22% إلى 64.76 دولار أمريكي.

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وزاد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 0.19% إلى 58.63 دولار أمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 58.45 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد عن واحد بالمئة في الجلسة السابقة. ويتجه الخام الأمريكي للتراجع نحو واحد بالمئة في الأسبوع كما سيسجل أيضًا انخفاضًا للأسبوع الثاني.

وكانت أسعار النفط ارتفعت أمس الخميس بعد أن وقعت الصين والولايات المتحدة اتفاق المرحلة واحد التجاري، وتلقت المعنويات الدعم أكثر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلات على اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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