ختامية موسم الرياض تخطف الأنظار.. ومواطنون: “لا تبطئ علينا بوناصر”

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت الهيئة العامة للترفيه، ليلة أمس، فعاليات حفل موسم الرياض، والذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي، وتحديدًا في منطقة ملاعب الرياض، وقدم خلاله العديد من الفقرات والعروض الاستعراضية المبهرة.

وجاء الحفل الختامي تحت شعار ” ليلى أرض الخيال”، وذلك في إشارة إلى الطفلة السعودية نورة العبيد التي أدت عرضًا في الحفل باسمها المستعار “ليلى”، وقال القائمون على فكرته إنه اسم رمزي للأجيال السعودية التي تعيش واقعًا متغيرًا.

وشارك في التحضير للحفل الختامي 293 شخصًا، من 41 جنسية، وقدمه 488 مؤديًا، وأنتجت الموسيقى ومقاطع الفيديو التي عرضت بشكل خاص للعرض الختامي، والذي حضره آلاف الأشخاص، بينما شاهده الملايين على شاشة التليفزيون، على الهواء مباشرةً.

وتفاعل السعوديون مع ختام موسم الرياض على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بتدشين هاشتاق ختامية موسم الرياض، حيث أخذوا يتداولون مقاطع فيديو من الحفل خلاله.

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وغرد فؤاد زهراني: “موسم عظيم شفنا فيه الرياض من جانب ما كنّا نتخيله، ترفيه متنوع للجميع، نقلة وبداية تغيير للأجمل، وكلنا أمل بشيء أجمل في موسم الشرقية”.

كما غرد منصور قائلًا: ” شكرًا، موسم أقل ما يقال عنه موسم يشفي الغليل، سعدنا كثيرًا بالفعاليات والأماكن اللي أكثر من خيالية، نتمنى عودته لنا بالسنين القادمة، وبنكون شفقانين بانتظاره، شكرًا لكل شخص ساهم بنجاح ها الموسم، شكرًا تركي آل الشيخ على العمل الجبار اللي فعلًا تفاجأت بالإمكانيات اللي عملتوها”.

وقالت مضاوي محمد “جد صراحة كان موسم فوق التخيل، حتى لو متخيلين ما تخيلنا ها الشيء، وعورني قلبي صراحة اليوم باعتبار إنو ليلة ليلى هي آخر موسم الرياض، صراحة جدًا استمتعنا، وبيروح سؤالي الدائم وين بنروح اليوم، حرام عليكم تعلقون قلوبنا الرهيفة بالموسم ويبتعد ويروح”.

ولم يكد الموسم الحالي أن ينتهي إلا وبدأ السعوديون في السؤال عن الموسم المقبل، ومن بينهم عبد الله، الذي غرد “متى موسم الرياض الجاي؟، لا تبطئ علينا يابو ناصر”.

يذكر أن موسم الرياض انطلق في 11 من شهر أكتوبر من العام الماضي، في منطقة “البوليفارد”، وسط مسيرة ضخمة تعتبر أكبر مسيرة استعراضية في المملكة.

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