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شكرا لقرائتكم المملكة تتفق مع أثينا على نشر صواريخ باتريوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المملكة تتفق مع أثينا على نشر صواريخ باتريوت
لتعزيز الدفاع الجوي
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
أوردت الصحيفة اليونانية I Kathimerini، أن الرياض وأثينا اتفقتا على نشر صواريخ باتريوت، المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية اليونانية، في المملكة.
وصواريخ باتريوت هي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو، لكن لا تزال التفاصيل المتعلقة بنقل الصواريخ ونشرها وتكلفتها ومسؤولياتها التشغيلية معلقة حتى يتم إبرام الاتفاق.
ووفقًا للمصادر، تأتي الصفقة بعد موافقة وزارتي خارجية المملكة واليونان قبل بضعة أسابيع على تعزيز الدفاع الجوي.
ولفت مصدر في السلطات اليونانية، إلى أن الاتفاق بين الرياض وأثينا سبق الأزمة بين واشنطن وطهران بشأن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإرهابي على يد الجيش الأمريكي.
ويُذكر أنه بالتوازي مع إبرام اتفاقات خارجية، تسعى المملكة إلى تعزيز الصناعة العسكرية المحلية تحت إطار رؤية 2030، وكان قد نشر حساب أخبار القوات المسلحة على تويتر مقطع فيديو لأول رحلة اختبارية لطائرة F-15 S يتم تحويلها إلى الطراز F-15 SA بقطع مصنعة محليًا شملت تغيير الأجنحة وكامل المقدمة والرادار ونظم الحرب الإلكترونية والمحركات ونقاط تعليق الأسلحة والكثير من القطع الميكانيكية والإلكترونية الأخرى.
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