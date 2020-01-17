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قبلة الموت.. نمر يقبّل غزالًا ويلهو معه قبل افتراسه
لحظة تقشعر لها الأبدان
متابعات الخليج 365 - متابعة
يبدو أن حيوانًا مفترسًا مخيفًا قرر أن يتحول فجأة إلى كائن لطيف، ويحنو على كائن آخر صغير، ويشكل معه صداقة غير عادية، فهل استمرت هذه الصداقة بينهما؟
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور غير العادية، يظهر بها نمر مفترس وهو يلعب مع غزال صغير، بدلًا من أن يفترسه، حيث أخذ يلعب معه لما يقارب الساعة، ولكن عندما حاول الغزال الهرب انقضّ عليه وافترسه.
وبحسب ما قاله ملتقط الصور، الحارس رينارد مولمان، إنه لاحظ أنه نمر مفترس يحاول اللعب مع غزال صغير فأخذ يراقبه حيث أخذ يقبّله ويلتف حوله لما يقارب ساعة، ولكن الغزال الصغير حاول اللعب والجري بعيدًا، فما كان من النمر سوى أن قتله.
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