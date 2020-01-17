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حارس الأمن يشكر عبدالعزيز بن فهد ويروي قصة السرقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو جديدًا، لحارس الأمن الذي سرقت دراجته، وانتشرت قصته على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث تعاطف الكثيرون مع دموعه، لتنهال عليه المساعدات، حيث تكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بمنحه 200 ألف ريال، كما تبرع له أحد المغردين بسيارة وهناك من وفر له عملًا بإحدى الشركات.
وتوجه الحارس بالشكر في مقطع الفيديو للأمير عبدالعزيز بن فهد وكل من ساعده وروى تفاصيل ما حدث معه، فقال إنه يدعى ناصر محمد حمود، ويعمل كحارس أمن في أحد الأسواق الشعبية، يصف دراجته أمام أحد المساجد المتواجدة في السوق ويدخل لأداء الصلاة به.
وأضاف أنه عندما خرج من المسجد لم يجد الدراجة، فبحث عنها في المنطقة بأكملها ولكنه لم يجدها، فكان أول ما جاء في تفكيره هل سيستمر في الذهاب إلى عمله أم لا، لأنه لا يملك أي وسيلة نقل أخرى.
وتابع أنه شعر بالكثير من الضغوطات عندما لم يعثر على الدراجة، وهذا ما جعله يبكي وينشر المقطع، واعتذر للجميع عنه، كما توجه بالشكر لكن من حاول مساعدته، وعلى رأسهم الأمير عبدالعزيز بن فهد، قائلًا: “الله يوفقه دنيا وآخرة، ويدخله الجنة من أوسع أبوابها”.
كما شكر الفنان فايز المالكي على تعاونه معه ونشر مقطع الفيديو، كما شكر كل من ساعده بمبلغ ولو بسيطًا، موضحًا أنه ليس من عادته مد يده لغيره ولكن الضغط الذي شعر به ما دفعه لذلك.
وأنهى حديثه قائلًا: “الحمد لله حاجتي سُدت وزيادة، شكرًا جزيلًا لكم، لم أعد في حاجة لأي مساعدة الآن، ألف شكر للسعوديين ورواد تويتر، الله يوفقكم دنيا وآخرة”.
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