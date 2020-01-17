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داليا العراقية ترشح نفسها للكونغرس الأمريكي ضد إلهان عمر

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2020-01-17

داليا العراقية ترشح نفسها للكونغرس الأمريكي ضد إلهان عمر

قالت إنه وقت الدفاع عن أمريكا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الصحفية السابقة في البيت الأبيض، العراقية داليا العقيدي، البالغة من العمر 51 عامًا، عن ترشحها للكونغرس الأمريكي، لتكون في مواجهة الصومالية المولد إلهان عمر.

ونشرت العقيدي مقطع فيديو ضمن حملتها الانتخابية، على قناتها على اليوتيوب وحسابها بموقع تويتر، تحدثت خلاله عن نفسها وعن هروبها مع والدتها من العراق التي كان تكثر بها الحروب والدمار إلى أمريكا، كما تحدثت عن عملها بالصحافة وخلفيتها وأهدافها، كما انتقدت منافستها إلهان عمر.

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ونشرت العقيدي تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت بها: “إنه وقت الدفاع عن أمريكا، أترشح للكونغرس، لأننا لسنا منقسمين كما تريد إلهان عمر، وكما يريد اليسار المتطرف أن يجعلنا نصدق، أترشح لنكون أقرب من بعضنا البعض”.

وقالت العقيدي في مقابلة صحفية لـ “نيويورك بوست”: إنها شعرت بأنها مجبرة على خوض المنافسة ضد المشرعة إلهان عمر، ووصفتها بأنها شخصية خلافية، أهملت منطقتها في مينيابوليس، وتنشر الكراهية والعنصرية ليس فقط في منطقتها أو في ولايتها، ولكن في الولايات المتحدة أكملها.

وأضافت العقيدي أن عمر تؤذي المسلمين المعتدلين، موضحة أن إحدى نقاط القوة التي تملكها في معركتها ضد عمر هو أنها لن تستخدم خلفيتها كامرأة مسلمة لاجئة في الولايات المتحدة.

وأكدت العقيدي أنها مستعدة بصورة كبيرة للمعركة الانتخابية في المقاطعة التي اكتسحت عمر أصواتها عام 2018 بنسبة 78 %، وأنها مخلصة للبلد الذي منحها الفرصة ومستقبلًا أكثر إشراقًا.

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